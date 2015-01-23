В магазине Черногорска нашли мясо неизвестного происхождения

В одном из магазинов Черногорска специалисты Россельхознадзора обнаружили мясо неизвестного происхождения. Так, в холодильнике они нашли свиные полуфабрикаты без соответствующей маркировки.

Эксперты Россельхознадзора отправились в Черногорск по магазинам, торгующим мясной продукцией. Такая мера принята в связи с предупреждением заноса на территорию Россию вируса африканской чумы свиней. Так, во время рейда в магазине по улице Калинина в холодильниках были обнаружены свиные полуфабрикаты без соответствующей маркировки, помогающей определить производителя, дату выработки, срок и условия хранения продукта. Помимо этого, у индивидуального предпринимателя также не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов.

Таким образом, ИП снял мясопродукты неизвестного происхождения с реализации и согласился самостоятельно уничтожить 7,5 кг полуфабрикатов. Теперь нарушителю может грозить штраф, в размере от 3 до 5 тысяч рублей.