Жириновский: Мужчин освободят от алиментов, если они женятся повторно

Владимир Жириновский предложил внести в законы об алиментах новые поправки, которые освободят часть мужчин от обязательств перед детьми. По мнению лидера ЛДПР, мужчины, у которых в новой семье рождается второй ребенок, могут быть освобождены от алиментных обязательств перед ребенком от первой супруги.

В рамках предвыборной агитации Владимир Жириновский выдвинул новое предложение. Кандидат на пост президента коснулся темы алиментных обязательств и указал, что мужчины после развода и начала жизни в новой семье может перестать платить алименты своему ребенку.

Так, утверждает Жириновский, его предложение поможет мужчине сохранить второй брак и достойно обеспечить второго ребенка. Если он развелся с первой супругой и в их семье остался ребенок, мужчина, в новой семье которого появляется второй его наследник, может перестать помогать алиментами первому ребенку.

По мнению Жириновского, мужчины испытывают сложности в материальном плане из-за выплаты алиментов в первую семью. Для ухода от такой проблемы политик предложил лишить первого ребенка помощи отца, предоставив родителю возможность обеспечивать второго наследника в новой семье.