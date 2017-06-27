Яндекс раскрыл секрет, что чаще всего ищут ростовчане

Один из крупнейших поисковых сервисов России исследовал, что чаще всего ищут жители Ростова с помощью «Яндекс». В перечень вошли наиболее популярные городские места, достопримечательности, а также известные личности.

Так, по итогам исследований, стало известно, что запросы про «Басту» появляются гораздо чаще, чем про музыкальную группу «Каста». Тематика запросов, связанных с левым и правым берегом, оказалась очень похожа: так, наиболее востребованными оказались местные базы отдыха и рестораны, а вот в номинации по наиболее частому упоминанию, Левый берег Дона оторвался далеко вперед.

Футбольный клуб «Ростов» оказался более востребованным, чем хоккейный. Аквапарк – более популярен, чем дельфинарий. Ростовский музыкальный театр, исходя из результатов исследований, более популярен по сравнению с Театром драмы имени Горького.

При сравнении популярности слов и словосочетаний, учитывались все запросы, в которых они были упомянуты в прошлом году. Также в счет брались и поисковые запросы, где они были использованы в качестве названия, например, «левый берег дона, кто исполнитель», проинформировали СМИ представители «Яндекс».