Интернет благоприятно отразился на работе "жриц любви"

Специалисты из Британии, которые работают в университете Лекстера и Стратклайда провели опрос среди сотен представительниц древнейшей профессии из ряда стран Европы. Цель опроса заключалась в том, чтобы узнать, каким образом интернет оказал влияние на работу в сфере оказания интимных услуг.

Оказалось, что благодаря глобальной сети, в значительной мере упал уровень насильственных действий в отношении проституток. В виртуальной реальности клиенты имеют допуск больших злоупотреблений, но не более пяти процентов опрошенных жриц любви, подверглись физическому насилию, проинформировали СМИ.

В сети девушки имеют возможность общения со своими «коллегами», получая при этом необходимую психологическую поддержку.

Также отмечается еще один из плюсов интернета, женщины создали базу данных. С помощью, которой можно найти информацию о клиенте, не наблюдалось ли за ним агрессивное поведение.