В 2018 году будет открыт подземный проезд через «Москва-Сити»

В 2018 году со стороны башни «Меркурий» откроется подземный проезд через «Москва-Сити». Заместитель вице-президента управляющей компании «Сити» Вячеслав Мокшин отметил, что проезд может быть открыт уже в ближайшие месяцы.

Как отметил Мокшин, благодаря новому проезду люди на лчном транспорте смогут проехать по территории «Москвы-Сити» без выезда на набережную. После создания подземного проезда в «Москве-Сити» новая транспортная схема будет утверждена в Мосгортрансе. Изменениям будет подвержена схема движения транспорта у северного выезда. После этого, данный участок будет интегрирован в общую сеть дорог в комплексе.

Вячеслав Мокшин отметил, что за один день в «Москве-Сити» трафик составляет 9,5 тысяч машин. Однако, 4,5 тысяч автомобилей не находятся на территории центра больше 15 минут. Помимо этого, власти работают над развитием сетей такси и каршеринга.

Благодаря новому проезду транспортная система «Сити» получит полную модернизацию. Финансирование будет осуществляться, указал Мокшин, в полном размере. Благодаря одобренному в прошлом году бюджету, дорожная сеть «Сити» получит необходимые средства без задержек и в полном размере.