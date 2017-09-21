Песков опять прокомментировал отмену проката в РФ фильма "Смерть Сталина"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал отмену проката в России британского фильма "Смерть Сталина" от режиссера Армандо Ианнуччи. Он отметил, что решение о приостановке прокатного удостоверения является прерогативой Минкульта РФ.

Отвечая на вопросы журналистов, касательно отмены проката фильма "Смерть Сталина", Песков отметил, что это прерогатива Министерства культуры. По его словам, в Минкульте есть экспертный совет, члены которого в достаточной большом количестве посмотрели данный фильм и пришли к определенным выводам. Пресс-секретарь также напомнил, что Минкульт не имеет права не учитывать мнения экспертного совета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минкульт РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина" и приостановило его показ во всех кинотеатрах страны за два дня до премьеры.