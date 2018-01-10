В Москве торговые лотки отодвинут от метро и ТПУ еще на 25 метров

В Москве торговые лотки будут перемещены от станций метро и ТПУ еще на 25 метров, теперь точки торговли должны располагаться не ближе 50 метров от объектов метрополитена и пересадочных узлов. По мнению столичной власти, новое правило позволит улучшить упорядоченность торговых точек.

Как указал депутат Александр Семенников, новый закон, который увеличил допустимое расстояние между торговыми лотками и объектами метро, поможет улучшить механизм контроля за торговлей. Так, теперь точки торговли должны располагаться на расстоянии 50 метров от станций, вестибюлей, переходов и объектов транспортно-пересадочных узлов.

За нарушение правила с торговых точек будут взыскиваться штрафы. Этим займется ГКУ «Организатор перевозок». Также власти отметили, что новое правило поможет улучить контроль работы торговых точек. Благодаря закону власти смогут увеличить раскрытие правонарушений в данной сфере.

Закон был принят 24 января, после третьего чтения депутатами Мосгордумы. В проекте уточняется весь перечень мест, где торговые точки не могут располагаться слишком близко. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.