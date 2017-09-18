Slayer объявили о своем распаде и прощальном мировом туре

Американская трэш-метал-группа Slayer прекратит свое существование сразу же после прощального мирового турне. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном в Сети.

На официальной странице группы Slayer в Сети появился видеоролик, в котором рассказывается о том, что в скором времени музыкальный коллектив прекратит свое существование. В 30-секундном клипе отмечается, что конец уже близок, Slayer уйдет с единственным прощальным мировым туром.

Напомним, что трэш-метал-группа Slayer была организована около 37 лет назад. За это время группа выпустила 11 альбомов, последний из которых, Repentless, вышел в 2015 году. Стоит также отметить, что Slayer входит в ТОП-4 групп трэш-метала, наравне с Metallica, Megadeth и Anthrax.