В Сети бурно обсуждают раздевшегося на рабочем месте доктора

В Instagram девушка-пользователь под ником milashaswan опубликовала ролик, на котором она снимает с себя халат медработника и демонстрирует костюм супергероя. Девушка из Белоруссии указала, что она работает медиком, своим роликом она аллегорически показывает суть работы врача.

В Сети пользователи бурно обсуждают видео, на котором девушка снимает с себя халат медика и демонстрирует не наготу, а костюм супергероя. В описании девушка указала, что медик должен быть супергероем для своих пациентов.

Instagram-аккаунт девушки собрал уже больше 4 000 подписчиков. В описании страницы она указала, что учится на врача, любит мемы и живет в Витебске Белоруссии. Пользователи не могут понять, действительно ли медик раздевалась на рабочем месте. Помимо этого, не все поняли смысла видео, в котором девушка хотела показать важность работы врача.

Пользователи хвалят девушку за креативность и указывают, что им хотелось бы попасть на прием к такому врачу. Однако, другие указали, что больница – не место для творческих идей. По мнению таких комментаторов, девушка просто хотела привлечь внимание голым телом, а халат медика использовала в качестве атрибута.