В Москве разместили 11 мест для селфи с 3D-двойниками Ломоносова

24 и 25 января в Москве пользователи приложения Нistars смогут найти 11 мест для селфи, где будут размещены 3D-двойники одного из основателей МГУ – Михаила Ломоносова. Власти столицы ко Дню студента в России разместили виртуальные проекции Ломоносова в парках и бульварах города.

Как стало известно из сообщения, размещенного на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, ко Дню студента в столице жители и гости города получат возможность «поймать» и сделать фото с проекцией Ломоносова. Для этого в 11 местах Москвы были размещены специальные «двойники» ученого, которых можно «поймать» на камеры смартфонов.

Чтобы сделать селфи с Ломоносовым пользователям необходимо установить на свои гаджеты специальное приложение Histars. С его помощью будет определяться местоположение виртуальных проекций. Копию будет нужно «поймать» камерой гаджета.

После этого, пользователь, «поймавший» проекцию Ломоносова, сможет провернуть фигуру на все 360 градусов, приблизить или отдалить проекцию. С таким двойником можно сделать фото и запечатлеть себя с проекцией великого ученого. Места с двойниками Ломоносова будут размещены на Тверской бульваре, на ВДНХ и во многих других местах скопления людей. С полным списков адресов можно ознакомиться на сайте мэра.