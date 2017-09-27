Физрук из Екатеринбурга бросил школу и стал стриптизером

В Екатеринбурге 34-летний школьный учитель физкультуры бросил обучение детей спустя год работы и ушел танцевать стриптиз. Он решил, что зарплата школьного учителя слишком мала, поэтому нашел работу по душе и с большим заработком.

Физрук Олег Андреевский после года работы в поселковой школе Екатеринбурга решил зарабатывать больше, оставил преподавание и переквалифицировался в стриптизеры. Он взял себе творческий псевдоним Горячий Олегас и теперь танцует перед женщинами в ресторанах, саунах и лимузинах. Как признается Олегас, больше всего ему нравится танцевать в лимузинах, ведь движения автомобиля только придают пикантности танцу.

Бывший физрук отмечает, что заказов вполне хватает, а больше всего их поступает на Новый год и 8 марта. Горячий Олегас танцует исключительно перед девушками, несколько раз его хотели пригласить лица нетрадиционной ориентации, однако всегда получали отказ. Как рассказал Олегас, образы для своих выступлений он всегда выбирает сам, однако он уже сейчас понял, что женщинам больше всего нравятся образы сантехника, хулигана и котика.

Экс-учитель поделился, что со временем может еще вернется к преподаванию, однако пока молодой, он хочет танцевать и зарабатывать большие деньги.