В Роскомнадзоре рассказали о причинах блокировки сайта Russiangate

В Роскомнадзоре прокомментировали причины, по которым специалисты ведомства наложили блокировку на сайт Russiangate. Поводом для блокировки портала в Роскомнадзоре пояснили работами против нарушений законов России.

Как указали в Роскомнадзоре, сайт был заблокирован в соответствии с законом об информации и о защите данных. 23 января портал внесли в списки Роскомнадзора, после чего он оказался заблокированным. Основной причиной блокировки назвали нарушение федерального законодательства.

Однако, редакция сайта Russiangate в поводах для блокировки видит другие причины. По мнению представителей портала, внезапной блокировкой поясняется реакция власти на статью, опубликованную за несколько часов до прекращения работы сайта.

Редакция сайта утверждает, что Роскомнадзор заблокировал портал из-за статьи, которая касалась расследования журналистов о незадекларированной недвижимости Бортникова. Портал продемонстрировал итоги расследований вокруг поселка, условно называемого «Бортниковка». В нем, считаю журналисты, располагается недвижимость, которой владеет семья главы ФСБ и его окружение.