Вход на каток в Парке горького можно оплачивать картой "Тройка"

Вход на каток в Парке горького можно оплачивать с помощью карты "Тройка". Об этом рассказал пресс-службе представитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Картой "Тройка" теперь можно будет оплатить проход на городской каток. Ее владельцы смогут посещать летнюю площадку без необходимости простоять в очереди. Для этого просто достаточно поднести карту к турникету при входе, и денежная сумма будет снята со счета карточки. Теперь жители столицы смогут по карте "Тройка" попасть на каток, оплатив проход в пятом павильоне. Для того, чтобы оплата была совершена, необходимо заранее пополнить балансы билета "Кошелек" на карте "Тройка" и при проходе через турникет необходимую сумму снимут со счета.

Также Ликсутов отметил, что горожане также могут посетить городской зоопарк оплатив вход с помощью карты. На данный момент, со слов заммэра, карта "Тройка" присутствует практически у каждого жителя Москвы, поэтому, по ожиданиям властей, число прохода на городской каток по карте значительно возрастает.