Стриптизерши из Читы поддержали ульяновских курсантов новым роликом

Стриптизерши из Читы выступили в поддержку курсантов ульяновского летного училища и опубликовали свою версию клипа на песню Satisfaction. Свой ролик девушки разместили в Сети.

Так, стриптизерши постарались в точности повторить движения под музыку, как это делали курсанты. Они нарядились в откровенное нижнее белье, фуражки и подтяжки, а в трусиках у них торчали денежные купюры. Стриптизерши снимали клип в стриптиз-клубе, они мыли барную стойку, гладили белье и танцевали у шеста. По традиции, ролик заканчивается тем, что все девушки собираются в одном месте и танцуют.

Пользователи соцсетей не особо воодушевились после просмотра ролика от стриптизерш от Читы. Многие отметили, что "пенсионерки круче", а также то, что у студентов ролики получались "душевнее".

Напомним, что многие стали поддерживать ульяновских курсантов после появления в Сети их скандального видео. Студенты различных учебных заведений стали снимать точно такие же ролики, размещая их в Сети. Так, к своеобразному флешмобу уже присоединились будущие строители, МЧС-ники, медсестры, а также студенты сельскохозяйственного колледжа.