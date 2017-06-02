Прокуратура Северной Осетии проверит видео с курящим ребенком

Сотрудники прокуратуры Северной Осетии начали следственную проверку, в связи с опубликованным в сети видео, на котором курит младенец.

На кадрах видеоролика, который был опубликован в сети, запечатлен двухлетний ребенок, который сидит на руках взрослого человека и одновременно курит. В то же время мальчик успевает давать характеристику своим знакомым. Спустя пару ответов, малыш переходит на нецензурные слова. Пользователи подчеркнули, что, судя по своему поведению, ребенок не первый раз держит сигарету.

Данная видеозапись будет проверена на соблюдение требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего, сообщили в прокуратуре.

По итогам проведенной проверки, будет дана правовая характеристика действиям родителей ребенка, в том числе тому, как исполняются родительские обязанности, уточнили в ведомсте.