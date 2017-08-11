26 января в Москве покажут фильм про Сталина с участием Депардье

26 января в Москве покажут фильм про Стали с участием Жерара Депардье в главной роли. Такое уведомление разместили на сайте кинотеатра "Пионер".

Картина "Диван Сталина" снята французским режиссером Фанни Ардан. Презентация состоится в рамках открытия года Франко-российского года языка и литературы, который поддерживает Французский интитут в РФ. Впервые кинопродукт представили зрителям в ноябре 2016 года на фестивале в Лиссабоне.

В основе работы лежит одноименное произведение писателя Жана-Даниэля Бальтасса. Сюжет развивается в СССР 1950-х годов. В нем Иосиф Сталин позирует для памятника и участвует в игровой форме психологического анализа, который проводит одна его знакомая. После демонстрации Фанни Ардан намерена ответить на вопросы от зрителей.