Психологи определили психологически отклонения персонажей "Алисы в Стране чудес"

Психологи определили психологические отклонения, которые демонстрируют персонажи сказки Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес". Их диагнозы опубликовало издание Open Culture.

Авторы отмечают, что дядя создателя вселенной работал надзирателем в психиатрических лечебницах. Существуют предположения, что на знаменитое произведение повлияли рассказы родственника Льюиса Кэррола.

У всех персонажей "Алисы в Стране чудес" можно заметить те или иные психические расстройства - заметила Холли Баркер, аспирантка Королевского колледжа в Лондоне. Алиса демонстрирует признаки шизофрении, Алая Королева - паранойи, а Болванщик явно страдает биполярным расстройством. Постоянное опасливое бормотание Белого кролика свидетельтсвует о тревожном расстройстве личности.

Эксперт отмечает, что Алиса может иметь деперсонализацию из-за частых ощущений, несвойственных её телу. У Шалтая-Болтая же наблюдается прозопагнозия, при которой человек не способен различать лица людей. В тексте даже присутствует одно из первых характеристик болезни. Кроме того, у некоторых персонажей можно выделить симптомы посттравматического стрессового расстройства, синдрома Туретта и нарциссизма, хотя такие заболевания во времена написание повестей были неизвестны медицине.