Минкультуры лишило прокатного удостоверения фильм "Смерть Сталина"
Российское министерство культуры лишило прокатного удостоверения фильм "Смерть Сталина". Об этом 23 января сообщила Ольга Любимова, руководитель департамент кинематографии.
Ранее картину оценили киноделы, депутаты парламента, члены Российского исторического общества и Общественного совета при Минкультуры. После предварительного показа многие представители искусства раскритиковали произведение. При этом никто из них не высказался в поддержку продукта. Юрий Поляков, возглавляющий Общественный совет, отметил, что аудиторию России необходимо оградить от просмотра "Смерти Сталина" по причине различных признаков "идеологической борьбы".
После обращения вышеупомянутых лиц, профильное ведомтство отняло у фильма право на демонстрацию в кинотеатрах. Как объяснила Ольга Любимова, основанием стал подпункт "Д" в пункте №20 правил выдачи прокатных удостоверенией, в котором описан запрет на фильмы, во время публичных показов которых зрители обнаружили материалы, распространение которых на территории Российской Федерации запрещено законодательством.