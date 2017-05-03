Электрички на Курском направлении МЖД вошли в штатный режим после сбоя в расписании

На данный момент времени, пригородные электропоезда на Курском направлении МЖД курсируют согласно расписанию. Ранее они задерживалсиь в связи с вынужденной остановкой состава «Ласточка» на станции Красный Строитель.

Состав №720 следовал согласно маршруту в Москву из Орла, но в 10:43 совершил вынужденную остановку в связи с техническими неполадками, информируют в СМИ. На данный момент осуществляется буксировка неисправного состава.

Отметим, что движение электричек на участке железной дороги Подольск-Царицыно временно проследует по третьему главному пути, без остановки с целью высадки и посадки пассажиров. К гражданам обратились с просьбой, следить за изменениями в движении поездов.