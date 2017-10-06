Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева номинировали на "Оскар"

Российский фильм "Нелюбовь", снятый режиссером Андреем Звягинцевым, номинировали на "Оскар". 23 января киноакадемия США в Лос-Анджелесе объявила первых претендентов на получение премии.

Картина российского авторства попало в списки номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Андрею Звягинцеву и его команде теперь предстоит конкурировать с творением чилийского кинодела Себастьяна Лелио и его "Фантастической женщине", ливанца Зиада Дуэри и "Оскорблением", венгром Ильдико Эньеди и "О теле и душе", а также "Квадратом", снятым шведом Рубеном Эстлундом.

В начале года "Версия" сообщала: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева лишилась "Золотого глобуса". Тогда кинопродукт российского производства попал в аналогичную категорию, однако победу присудили фильму "На пределе", который снял Фатих Акин из Германии.