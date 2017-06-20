Наталья Поклонская поддержала противников "Смерти Сталина"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила свою поддержку в адрес предложения, которое поступило от представителей общественного совета при Минкультуре России отсрочить на полгода премьеру в России голливудской кинокартины «Смерть Сталина».

Поклонская заявила, что к людям наконец приходит прозрение, правда не сразу. Дебаты, связанные с фильмом, который никто не успел посмотреть («Смерть Сталина»), привели к тому, что сторонники защиты свободы творчества, наконец, смогли увидеть ее пределы, а ведь не так давно критиков заботило совсем другое - они заявляли о недопустимость ее ограничения. Поклонская также заявляла о том, что свободе приходит конец там, где нарушаются права других людей. Депутат считает, что скорее всего, Министерство культуры лучше разбирается в зарубежных кинокомедиях, чем в национальных «исторических» блокбастерах. В то время, как за свои же деньги порочат честь родной страны, поделилась с пользователями своим мнением депутат в Facebook.

Отметим, что ранее Поклонская была из числа тех, кто был противником премьеры картины Алексея Учителя «Матильда». В картине повествуется история об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Поклонская и ее сторонники добивались запрета фильма, увидев в ней оскорбления государя. Несмотря на это, картина вышла в прокат и была продемонстрирована в кинотеатрах.