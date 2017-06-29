Успешный режиссер Болливуда желает создать фильм о Путине

Успешный режиссер индийского Болливуда Каран Джохар выразил желание создать фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом кинодел заявил российским СМИ.

Популярный продюсер и сценарист из Индии не прочь построить успех своего коллеги Оливера Стоуна. Каран Джохар считает, что хорошая и талантливо реализованная история способна "сыграть" независимо от языка, на котором снята.

Обладая кинокомпанией Dharma Productions, он хочет также организовать съёмки своего кино на территории Российской Федерации в рамках совместного проекта Индии и России. По сведением Карана Джохара, индийские фильмы всегда пользовались популярностью среди российских зрителей. Через журналистов он обратился к киностудиям РФ и заверил их руководство, что продукт подобной кооперации может получиться "замечательным". При этом Каран Джохар не против экранизировать российскую классическую литературу. Он отметил, что читал много книг этого направления и хочет ещё лучше его изучить.