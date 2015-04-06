В Петербурге начались съемки британского фильма о блокаде Ленинграда

В Санкт-Петербурге начались съемки британского фильма о блокаде Ленинграда. Отмечается, что воспоминания героев, переживших блокаду, покажут в России и Великобритании уже в 2018 году.

Как стало известно, в Петербурге стартовали съемки британского фильма о блокаде Ленинграда, режиссером которого выступила Шарлотта Мелвилл. Она рассказала, что планирует побеседовать с некоторыми людьми, которые пережили блокаду. По ее словам, людям, с которыми планируется провести разговор, уже более 90 лет, и их воспоминания помогут не только россиянам, но и британцам, а также жителям других стран чему-то научиться.

По словам режиссера, в британских школах преподают уроки истории с темами о блокаде, однако она считает, что этот ужасный период должен быть освещен шире, пока еще живы те люди, которые могут рассказать о том времени. Как рассказала Мелвилл, идея снять фильм о блокаде Ленинграда пришла к ней благодаря семье. Мачеха женщины постоянно рассказывала ей истории о своей матери, которая была заключена в городе зимой 1941-1942 гг. Помимо этого, дедушка режиссера рассказал о многих событиях, которые он пронес через всю жизнь.

Стоит отметить, что фильм о блокаде Ленинграда является независимым проектом. Его планируют показать в России и Великобритании в 2018 году.