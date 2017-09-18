В Госдуме нашли элементы экстремизма в фильме "Смерть Сталина"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала приостановить показ фильма Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Отмечается, что Драпеко усмотрела в данном фильме элементы экстремизма.

По словам Драпеко, она призывает не запретить фильм, так как по законодательству она не может этого сделать, а просто приостановить его показ, который должен состояться в России 25 января. Она отметила, что следует провести дополнительную экспертизу, ведь в этом фильме они видят элементы экстремизма.

Драпеко заявила, что большей "гадости" она еще никогда не видела. Она отметила, что это абсолютный пасквиль, фильм призван убедить россиян в том, что Россия - ужасная страна, что народ и правители являются дураками, все извращено, от гимна до исторических персонажей.

Драпеко рассказала, что стала одной из тех, кто утром во вторник, 23 января, подписал и направил министру культуры Владимиру Мединскому соответствующее письмо.