В Москве введут в эксплуатацию более 42 км выделенных полос

На протяжении ближайших двух лет в Москве введут в эксплуатацию около 42 км выделенных полос с приоритетным движением общественного транспорта и такси. Отмечается, что это поможет около 198 маршрутам наземного транспорта поехать быстрее и сократить интервалы движения.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной культуры сообщили о том, что в течение ближайших двух в лет в Москве запланировано ввести в эксплуатацию около 42 км выделенных полос. После того, как их введут, всего в Москве будет функционировать 392 км выделенных полос с приоритетным движением общественного транспорта и такси.

Как сообщается, выделенные полосы помогут улучшить работу городского транспорта минимум на 15%. Благодаря этому, пассажирам удастся быстрее добраться до любой точки Москвы, спрогнозировав более точное время пути.