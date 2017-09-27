Между Ленинским проспектом и Парком Горького появится зона для пешеходов

Власти Москвы сообщают о намерениях соединить Ленинский проспект с Парком Горького зоной для пешеходов. К парку вход будет смонтирован в виде лестницы с пандусом.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщается о новых планах в отношении благоустройства города. Так, уже в этом году начнутся работы по установке новой прогулочной зоны. Ее соорудят между зданиями клинической больницы №1 имени Пирогова и университета МИСиС. Это будет некий парк, подойти к которому можно будет с двух сторон.

Территорию облагородят растениями и деревьями, на ней установят навес, а также скамейки для отдыха. Примечательно, что эта задумка оставалась невоплощенной у московских архитекторов уже около 90 лет, однако теперь ее осуществят.