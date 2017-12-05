Мытищи скоро застроят домами на 750 квартир

Строительство трех жилых домов с размещением на 750 квартир, решили строить в деревне Пирогово, городском округе Мытищи Московской области.

Ввод в эксплуатацию назначен на 2019 год. Все строительные работы спонсирует инвестор. Застройщик объекта - ООО «КомфортИнвест». Для каждого дома распределена своя площадь, количество квартир, секций. На территориях дворов будут размещены детские и спортивные площадки, а также для отдыха взрослых. Предусматривается наличие парковки и велодорожек. Также будут размещены архитектурные произведения. На данный момент весь план действий составлен, ответственные лица назначены.

Деревня Мытищи расположена на северной части Московской области, на реке Клязьме. Общая численность населения составляет порядка 420 000 человек.