В зоопарке Ростова 7-летнюю слониху научили играть в футбол. Видеозапись спортивных успехов сотрудники учреждения опубликовали на Youtube.

Работники зоопарка в преддверии Чемпионата мира в России решили обучить животных популярной игре. Изначально на этом поприще решили испытать годовалую Эколь. Однако на подходе к мячу мама-слон Синта проявила излишнюю опаску, не заинтересовалась круглым предметом и отгородила его от дочери. Позже к делу решили подключить Синтару семи лет отроду, которая охотнее приняла правила и принялась пинать мяч передними лапами и хоботом. Впрочем, особой заинтересованности, как можно судить по ролику, она тоже не выразила.

Слоны - не единственные животные, которых хотят сделать игроками. Представители организации утверждают, что планируют приучить к обращащению с мячами и других зверей. Этим, по их мнению, могут заниматься лемуры, обезьяны, львы и белая медведица Комета. В случае успеха - посетители смогут наблюдать подобие полноценной игры уже этим летом.