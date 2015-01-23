В Красноярске на школьном комбинате питания нашли тараканов

В Красноярске на школьном комбинате питания нашли многочисленных тараканов. Таков итог внеплановой проверки Роспотребнадзора в сибирском мегаполисе.

В Красноярске поступило сообщение в местное отделение Роспотребнадзора о нарушениях в работе школьного комбината питания, который расположен в одном из районов сибирского города.

Очевидцы видели, как по помещениям предприятия общественного питания ползали тараканы и даже крысы. При проведении внеплановой проверки указанного помещения, вся вышеизложенная информация подтвердилась.

Сообщается, что вредные насекомые были найдены во всех помещениях комбината питания, в том числе, где непосредственно готовится еда, хранится мясо и рядом с мойкой кондитерского цеха.

Причиной нашествия тараканов стала не только ужасная гигиена помещения. Работники предприятия не замазали все щели, по которым перемещаются насекомые. Также в школьном комбинате питания нашли следы крыс.

Специалисты Роспотребнадзора вынесли ряд предупреждений и предписаний, согласно которым в ближайшее время должен быть наведен порядок.