Трамвайный парк Москвы пополнился новыми трамваями «Витязь-М»

Трамвайное депо Москвы претерпевает обновления. Четыре новеньких трамвая «Витязь-М» вышли в свет и уже курсируют по маршруту № 35.

Данный маршрут один из самых популярных среди москвичей и гостей столицы. Новоконная площадь – Нагатино, так как на нем подвязаны центральные и южные районы Москвы, а также станции метрополитена и Павелецкий вокзал. Обновленный транспорт отличается повышенной комфортностью, лучшей шумоизоляцией, вместительностью до 260 пассажиров. Сидячих мест отведено - 60. В трамваях стоит система климат-контроль, спутниковые навигации, камеры видеонаблюдения и специальные USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Для людей с ограниченными возможностями здесь также все предусмотрено. Оплата проезда осуществляется с помощью валидаторов.