Порностудии посчитали идею снять порно с Вайнштейном слишком омерзительной

Американские производители кинофильмов для взрослых пояснили, что не собираются снимать пародию на обвиненного в сексуальных домогательствах популярно-скандального продюсера Харви Вайнштейна. Они посчитали эту идею мерзкой.

По мнению менеджеров компаний, идея создания кинофильма, в котором будут показаны истории о сексуальных домогательствах продюсера из Голливуда к девушкам слишком омерзительна. Такие кинофильмы только могут навредить обществу. Также представители компаний отметили, что есть определенные эстетические рамки для актеров-мужчин, в которые Вайнштейн совсем не подходит.

Ранее стало известно, что Харви был обвинен в приставаниях к целому ряду артисток. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях — в изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне и многих других.