Уггам пророчат потерю популярности

Эксперты из фэшн индустрии предрекли уггам скорую потерю популярности.

Удобная по всем параметрам обувь, ставшая популярной в двухтысячных, уже меньше покупается в магазинах. Но про такой фасон нельзя забывать как минимум по трем причинам: все модели угг создаются совместно с популярными дизайнерами, что добавляет в каждую коллекцию новые веяния. Этот обувной фасон самый удобный для зимы, он подойдет для любого строения ноги. Также согласно новому тренду - «уродливости» в моде, им нет равных.

Ранее стало известно, что французы вместе с компанией Ugg выпустили угги-ботфорты. Фотографии уже размещены в Сети, только поклонников так и не нашлось. Иле же народ любит критиковать, или они действительно настолько уродливы, что и смотреть на них не стоит.