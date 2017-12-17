Папа Римский назвал сплетничающих монашек террористами

Во время своего выступления в Лиме, Папа Римский пошутил в сторону монашек. Он назвал самых сплетничающих – террористами.

Все потому, что сплетни наподобие бомбы. Кто-то их запускает и смотрит, что будет происходить вокруг, при этом приспокойненько покидает место действия. В таких случаях, когда ну уж очень хочется посплетничать, лучше прикусить язык. Еще, Папа Римский пообещал монашкам, что если они не перестанут сплетничать, то дьявол сможет попасть даже в помещение монастыря. Монашки-послушницы поняли шутку и посмеялись.

Папа Римский уже не первый раз делает акцент, что сплетни – это зло. Но шутка понравилась не всем. Один из журналистов вспомнил ситуацию про совращение детей католиками – именно это в большей степени напоминает терроризм. Со стороны Папы реакции не последовало. Дело о растлении малолетних католиками получило громкую огласку, после того, как Фернандо Карадима – Третье лицо Святого престола, признали виновным в психологическом давлении над жертвами и насилием над малолетними детьми в 2011 году. Но, Папа Римский высказал свою точку зрения по этому поводу. Он сказал, что только после самолично увиденных доказательств о произошедшем сможет осудить человека. Тем самым вызвал массу протестов со стороны местного населения.