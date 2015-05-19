В России предложили приравнять сожительство к браку. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Депутат нижней палаты российского парламента Антон Беляков предложил внести изменения в Семейный кодекс России. Законотворец считает необходимым подумать о приравнивании сожительства между мужчиной и женщиной в течении пяти лет «фактическими брачными отношениями», которые влекут остальные гражданско-правовые последствия. К ним приравниваются в том числе имущество. Его предлагают считать за годы совместных отношений общим.

Однако не все в полной мере разделяют законодательную инициативу коллеги по Госдуме. Не понимают мыслей Белякова женщины-депутаты. Они посчитали, что отношения на подобной стадии между партнерами не всегда успешны, и зачастую сопровождаются многими спорными ситуациями, которые тяжело будет решать при изменении законодательства.

Елена Мизулина назвала подобный законопроект вредительством для российского общества. По ее мнению, он приведет только к отрицательным результатам.