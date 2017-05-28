В Иванове состоится открытие квест-комнаты на противопожарную тематику

24 января в здании областного отделения ВДПО состоится открытие квест-комнаты на противопожарную тематику. Соответствующая информация появилась в СМИ, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС в Ивановском районе.

"Данная комната будет ориентирована на приобретение навыка решений сложных задач, которые связаны с чрезвычайными и пожароопасными ситуациями, обучение правилам пожарной безопасности, пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди различных социальных групп населения", - прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС в Ивановском районе.

Создан проект был в первую очередь для детей с целью сформировать у них навыки осознанного безопасного поведения в быту и правил поведения при пожарной опасности.

По задумке создателей произошел пожар. Перед участниками стала задача выполнить все алгоритмы действий при пожаре. На прохождение квеста участникам дают 90 минут. Они должны правильно выполнить семь заданий.

Данный проект дает возможность рассказать и показать как созидательную, так и разрушительную сторону одного и того же явления, в данном случае огня, научить мерам предосторожности, а также правилам поведения при возникшем пожаре.