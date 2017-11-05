Житель Воронежа выиграл в лотерею автомобиль

Житель Воронежской области выиграл в лотерею автомобиль Volkswagen. Об этом радостном событии стало известно накануне, 21 января.

Еще один житель Воронежской области за последнее время смог почувствовать на себе приятные эмоции от выигрыша по обычному лотерейному билету. На этот раз организаторы шоу смогли разыграть сразу шестьдесят различных автомобилей.

Один их них достался пока неназванному жителю Воронежской области. Судя по всему, ему достанется автомобиль марки Volkswagen. Цена подобного авто на рынке может доходить до 900 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай в регионе, когда счастливчики становятся обладателями крупных денежных или материальных призов. В первый день 2018 года ухватил за хвост Фортуну еще один воронежец. Он стал владельцем новой квартиры. Немного ранее сорвала рекордный джек-пот пенсионерка Наталья Власова. Ее выигрыш превысил 500 миллионов рублей.