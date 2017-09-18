Колонию в ЕОА украсили снежной "Авророй" осужденные

В пресс-службе УФСИН Росии по ЕАО Милана Кротова поделилась подведенными итогами конкурса снежных фигурок "Зимняя фантазия". В итоге побидителем конкурса стала фигурка сивола года, создали этот шедевр осужденные колонии-поселения под номером четыре "Аврора".

Осужденные из учреждений уголовно-исполнительной системы Еврейской автономной области приняли участие в осмотре-конкурса "Зимняя фантазия". Целью проведения данного конкурса стало привлечь заключенных к творчеству. По рузультатам мероприятия, победу одержала исправительная колония под номером 10. Она была представлена как символ 2018 года собакой. Жюри конкурса провели оценки в оригинальности сооружений, творческом подходе, качества и сложности фигур, их декорирования.

Второе место одержали осужденныеколонии поселения номер четыре за снежную фигуру в виде "Авроры". Творческие создатели проекта стали оригинальными и оставили приятное впечатление о конкурсе.