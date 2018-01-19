Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов эротическим видео

Пенсионерки из Санкт-Петербурга записали эротическое видео в поддержку курсантов из Ульяновска. Ранее сообщалось о молодых людях из летного училища, которые записали ролик под песню Benny Benassi «Satisfaction».

СМИ сообщают о пожилых дамах, которые устроили настоящий эротический танец в стенах одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга. Таким образом пенсионерки попытались выразить свою поддержку в сторону курсантов, которые устроили танцы в нижнем белье под ту же композицию в стенах своего училища. Известно, что курсантам из-за поступка грозит отчисление.

После того, как о наказании узнала общественность, по всей России стали устраивать пародии на клип курсантов. Танцы под «Satisfaction» публиковали в сеть спортсмены и студенты других учебных заведений. Однако, настоящий фурор все же устроили пенсионерки. Под ритмичную музыку в своем клипе они двигают бедрами, а также облизывают ложки на кухне.

Ранее информационное издание «Версия. Инфо» сообщало о проделке курсантов из УИГА.