В Барнауле широко отпразднуют день рождения Владимира Высоцкого

Жители Барнаула приглашены на день рождения Владимира Высоцкого, который отметят 25 января. Фанаты его творчества приглашены на мероприятие в библиотеку имени Шишкова.

Мероприятие будет проходить в формате квартирника. Его ведущим назначен Сергей Мансков. Поклонников творчества Высоцкого ждут в главном холе на третьем этаже здания. Первыми перед посетителями будут выступать участники клуба авторской песни "Лесовичок", а также школы игры на гитаре и актеры из Литературного театра. Кроме этого в зале представят выставку книг и пластинок из фонда библиотеки.

В пять вечера представитель ФМКФиП АлтГУ Сергей Мансков пригласил всех желающих посетить виниловый квартирник, который пройдет в конференц-зале, где можно будет обсудить творчество Владимира Высоцкого.

"Послушать виниловые пластинки из наших фондов и спеть любимые песни", - рассказывают в управлении культуры и архивного дела.

Начало всего мероприятия запланировано на 16:00.