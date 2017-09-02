В Белгороде дети с аутизмом примут участие в спектакле

В Белгороде состоится показ первого спектакля инклюзивной театральной студии "Синяя Птица"-"Приключения белой мышки". В постановке в одноименном произведении примут участие дети с аутизмом возрастом до шести лет.

Как рассказали представители мероприятия, в ноябре в прошлом году в Белгородской региональной общественной организации "Синяя птица" получили поддержку в виде президентского гранта для реализации проекта инклюзивной театральной студии для деток больных аутизмом и другими болезнями. Студия начала работать весной прошлого года под руководством волонтера Татьяны Климачковой.

В конце прошлого года первым спектакль о белой мышке показали подопечным организации "Синяя птица" и их родителям. Ближайший показ намечается на 26 января этого года, на семь часов вечера. Он будет проходить в детском центре "Тропикано". В течение этой зимы организаторы запланировали еще несколько показов этого же спектакля.

«Синяя птица» планирует сотрудничать с профессионалами из разных сфер творчества и вовлечь в проекты студии ещё больше детей. Скоро здесь поставят новый спектакль, сообщили в организации.