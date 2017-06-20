Законодатель Виталий Милонов вновь предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспорту‍. Он представил дополненный законопроект на рассмотрение Госдумы.

Российский представитель нижней палаты парламента Виталий Милонов вновь занялся продвижением своей инициативы по ужесточению правил регистрации в социальных сетях на территории страны. Согласно его предложениям, которые он уже неоднократно пытался внести на обсуждение в Госдуму, предполагается, что регистрация аккаунта в Сети будет возможна только для детей старше 14 лет. Для этого они должны предоставить владельцам социальной сети скан своего паспорта. Если ребенок еще не достиг указанного возраста, то регистрация на ресурсах будет возможна с письменного согласия родителей.

Впрочем, у этого законопроекта обнаружена масса недоработок, которые практически нельзя в существующем правовом поле устранить. В частности, не понятен механизм предъявления персональных данных молодых россиян на иностранные ресурсы.

Милонов объяснил такие вынужденные меры заботой о подрастающем поколении.