Финансовый рынок атакует новый вид мошенников

Финансовый рынок Белгородской области пополнился новым видом мошенников. За определенную плату предлагается возврат страховки, которая бралась при оформлении кредита.

К уже существующим исключателям из черных списков и списателей долгов добавились лжеюристы, которые за определенный денежный взнос обещают вернуть страховку, которая была уплачена банку при оформлении кредита. Принцип работы построен также, как и у всех мошенников. ,Изначально создается видимость работы, а потом все лопается, как мыльный пузырь. Но самое страшное, что идет сбор персональных и секретных данных граждан, для использования в мошеннических целях. Органы финансов и бюджетной политики региона настоятельно рекомендуют каждого специалиста такой отрасли тщательно проверять. При условии совершения незаконных действий, следует сразу обращаться к органам внутреннего правопорядка.