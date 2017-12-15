Порядка 40 семей Амура на Новый Год подарили детдомовцам семейный праздник

Акция «Подари семью на Новый год» в Амуре проходит уже не первый год. В этом году в ней приняли участие порядка 45 семей.

На новогодние праздники для 59 детдомовских детей чужая семья стала родной. Большинство деток среднего возраста и старшеклассники. В своих новых семьях дети пробыли почти все новогодние каникулы от недели до 10 дней. Благодаря такой акции, 8 детей получили новую семью, остальные продолжат общение с гостевыми семьями в выходные дни или во время каникул. Отдельные семьи выразили желание оформить постоянную опеку. В акции участвовали как и новые семьи, так и уже участвовавшие, которые приглашали ранее деток из детдомов. Для двадцати из них такой опыт был первым. В десяти семьях уже воспитываются дети. Амурчане могут взять ребенка не только во время каникул, но и когда им будет удобно.