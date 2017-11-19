Алтайский край выбирает лучшего молодого учителя

22 января стартует конкурс «Педагогический дебют», где будут выбирать лучшего молодого педагога Алтайского края.

В теченин 3 дней молодые учителя будут сражаться за победу. Всего претендентов на победу – 10. Все они с разных районов Алтайского края. Половина из них учителя начальных классов. Все события происходят в Барнауле. Каждый день расписан. В понедельник у них раскрытие темы «У меня это хорошо получается». Вторник – прохождение испытания «Учебное занятие». После этих двух дней пройдет отбор троих учителей, которые и продолжат борьбу за звание лучшего. Среда для них это публичный день, запланировано: «Публичное выступление» и «Профессиональный разговор». Лучший из трех выступит на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2018».