Найденных в Зеленограде медвежат передадут Липецкому зоопарку

Медвежат Мишу и Машу, которых в сентябре 2016 года обнаружили на территории Зеленограда, передадут Липецкому зоопарку. До этого о животных заботились сотрудники Центра передержки диких зверей, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Столичные власти сообщают о передаче двух медвежат Липецкому зоопарку. До этого они были под присмотром в Центре поддержки диких животных Москвы. Как уже сообщалось, их нашли 28 сентября 2016 года в окрестностях зеленоградского парка. До сих пор не известно, кто их владелец, однако известно точно, что животные прибыли не из дикой природы. Когда их нашли, они не боялись людей и позволяли им кормить себя. К тому же, на них были ошейники.

О том, что животные свободно передвигаются по лесополосе, сообщили очевидцы. Именно они и вызвали на место правоохранителей, которые в дальнейшем разбирались с ситуацией. За время нахождения в Центре, их состояние не ухудшилось, и они по-прежнему здоровы и резвы. Было решено передать их Липецкому зоопарку, не разлучая, чтобы они не стали грустить из-за этого.