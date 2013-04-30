Студенты 25 января смогут бесплатно посетить Останкинскую башню

Больше десятка экскурсий по знаменитому сооружению Останкинской башни будут проведены бесплатно для всех студентов в Татьянин день.

Они смогут посетить смотровую площадку, с которой видны все городские достопримечательности. Экскурсии будут проводится в период с 12:00 до 21:00. Входной билет будет составлять для студентов 450 рублей, со скидкой в 50 процентов, а все обзорные экскурсии совершенно бесплатно. Для того, чтобы получить скидку на входной билет, требуется предоставить студенческий документ и паспорт. Для всех же остальных посетителей в этот день стоимость билета останется прежней.

Об этом сообщили на официальном сайте мэра правительства столицы. Напоминаем, стоимость билета составляет одну тысячу рублей, и стоимость экскурсий составляет три тысячи рублей. Программа в праздник включила в себя помещение 85-й отметки, которая открылась для гостей весной в прошлом году.

Экскурсоводы покажут одну из 21-метеорей, огромную опору с датчиком, которая измеряет температуру и влажность воздуха, а также направление скорости ветра.