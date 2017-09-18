В парке «Зарядье» до конца февраля откроют ледяную пещеру. Как сообщается, для ее создания будет использовано около 15 километров металлических труб, а также до 70 тонн льда. По трубам постоянно будет двигаться порядка восьми тонн холодной жидкости.

Власти Москвы сообщают о новом месте для развлечений, которое откроют в парке «Зарядье». Так, сейчас там проходят работы по созданию ледяной пещеры. Ее откроют в павильоне «Заповедное посольство». Пещера будет представлять собой помещение, сделанное в форме лабиринтов и украшенное по двум сторонам так называемыми ледяными колоннами – металлическими трубами с охлажденной водой внутри.

В помещении всегда будет поддерживаться минусовая температура до восьми градусов по Цельсию, несмотря на то, что павильон будет функционировать даже летом. Парк в целом же в этом году будет работать без перерывов и выходных.