Песков: Я внес личный вклад в решение «демографической проблемы»

Представитель российского президента Дмитрий Песков рассказал, что внес личный вклад в решение «демографической проблемы» России. Об этом он заявил в ТВ-интервью.

Накануне на российском телевидении показали интервью с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. 50-летний представитель Кремля признался, что уже внес свой большой вклад в улучшение ситуации с демографией в России и посчитал, что этого достаточно. Все его дети признались, что у них строгий отец, но только в тех случаях, когда требуется такое поведение.

Напомним, что у Пескова пять детей от разных браков. Он воспитывает трех мальчиков и двух девочек. В настоящее время он женат на знаменитой фигуристке Татьяне Навке. Ранее пресс-секретарь российского лидера находился в законных отношениях с Анастасией Буденной, которая является потомком прославленного советского маршала, а затем женился на Екатерине Солоцинской, когда девушке исполнилось всего 18 лет.