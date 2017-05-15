Запашный: Цирковых лошадей водят в солярий

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал о нововведениях, которые появились в учреждении после капитального ремонта. По его словам, больше внимания стали уделять содержанию животных. Например, теперь цирковых лошадей водят в солярий.

Эдгард Запашный руководит цирком в Москве уже много лет. Он является искусным дрессировщиком, а также человеком, которого всегда заботило состояние цирка и животных, находящихся в нем. С большой радостью он говорит о том, что наконец в здании провели капитальный ремонт. В связи с этим появилось много нововведений, и создавать для животных более благоприятные условия стало гораздо легче. Так, например, в цирке появился солярий для лошадей. Животные не находятся в диких условиях, поэтому им нужно восполнять недостаток света и тепла, и солярий с этим прекрасно справляется.

На вопросы журналистов о том, не является ли улучшение содержания животных некой «обязаловкой», Запашный отвечает отрицательно. По его словам, животные из цирка – это часть семьи для дрессировщика, поэтому все сотрудники хотят, чтобы они жили в удобстве и уюте. К тому же, по его словам, не секрет, что если животные сыты и довольны, входить к ним в клетку уже не будет страшно, как если бы все было наоборот.