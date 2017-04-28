Обнаруженный под Смоленском меч будет переправлен в Москву

В 2018 году уникальный меч второй половины X века, который обнаружили прошлым летом, пополнит часть экспозиции городского государственного исторического музея. Об этом рассказал один из сотрудников отдела археологии музея Сергей Каинов.

Новая экспозиция будет установлена созданию древнерусского государства. Отмечается, что в ходе раскопок был найден первый за 30 лет меч. Он отнесен к X веку. Кроме него на Гнездовских курганах был найден нож, точильный камень, а также ведро с металлическими оковками, фибулу для застегивания плаща и другие предметы.

"Если судить по характеру погребения, то его можно относить ко второй половине X века", - прокомментировал представитель экспедиции, специалист по средневековому оружию, главный научный сотрудник отдела в археологии ГИМ Сергей Каинов.

Однако, костей самого захороненного здесь человека не сохранилось, найдено лишь несколько зубов. Столь уникальная находка вошла в пятерку самых значимых археологических открытий прошлого года.